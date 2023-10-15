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Spor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) sekizinci ve son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı.

Emrah Altunkaya  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı

İstanbul

Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Ayasofya Meydanı'ndan verildi.

Turun 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabına, 24 takımdan 132 bisikletçi katılıyor.

Yarışın bu etabında bisikletçiler, etabın 40,3. kilometresinde 3. kategori tırmanış prim kapısından geçecekler. Kapıyı ilk üç sırada geçen sporcular “dağların kralı” klasmanı için 5-3-1 puanı hanesine yazdıracak.

Yarışçılar, TUR 2023’ün son sprint kapısını 65,3. km’de kat edecekler. Bitime 41,2 km kala Türkiye Güzellikleri prim kapısından geçecek peloton, finişe doğru mücadele edecek.

Yarış öncesinde Spor Toto Takımı ile bir araya gelen Bakan Bak ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.


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