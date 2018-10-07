'54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Konya'dan başlayacak'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Mevlana'dan sonra 'bisiklet şehri' olarak anılan Konya'dan start alacak olması bizleri de mutlu etti." dedi.

KONYA - BASİR GÜLÜM

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, ikinci kez Dünya Turu takviminde koşulacak 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) 9 Ekim Salı günü Konya'dan başlayacağını hatırlatarak, "Konya, 9 Ekim'de 2 milyar kişi tarafından izlenecek." dedi.

Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk kez Konya'dan start alacağını anımsatan Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

"54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Mevlana'dan sonra 'bisiklet şehri' olarak anılan Konya'dan start alacak olması bizleri de mutlu etti. Konya, aynı zamanda 485 kilometre bisiklet yoluyla dünyada New York'tan sonra ikinci şehir olma özelliğine sahip bir kentimiz. Ayrıca Konya, milli takıma en çok bisikletçi veren, bisikletçi yetiştirerek katkı sağlayan ve bisikletin de en çok kullanıldığı kenttir. Parkurda değişiklik yaparken bunları göz önüne aldık. Dolayısıyla bu sene parkura iki değişik il koyduk. Bunlardan biri Konya, diğeri de Bursa. Bunlar geçmişiyle bisiklete çok yakın olduğu herkesçe bilinen iki ilimizdir."

"İlk defa denizin altından geçen etap gerçekleşecek"

Küçükbakırcı, Konya'nın altyapısının da bu tür organizasyonlar için çok uygun olduğunu belirterek, "Konya, 9 Ekim'de dünyada 2 milyar kişi tarafından izlenecek. İnşallah bu yarışma, şehirlerimizin tarihi ve kültürel güzelliklerinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Turun son etabında Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçecek sporcuların bir ilki gerçekleştireceğine işaret eden Küçükbakırcı, "Sporcular, yaklaşık 950 kilometrelik yarışı İstanbul'da noktalayacak. Bu etapta ayrıca bir ilk de gerçekleşecek. Avrasya Tüneli'nden geçecek yarışmacılar, dünyada ilk defa bir yarışmada denizin altından geçen etap gerçekleştirmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"54 yıldır devam eden tek organizasyon"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun çok özel ve farklı bir özelliğinin daha bulunduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir başka özelliği ise 54 yıldır devam eden tek organizasyon olmasıdır. Şimdiye kadar 54 yıl devam eden ikinci bir organizasyon yok. Bu yönüyle de hem süreklilik hem de farklılık arz eden bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Geçen seneye oranla bu yıl daha fazla katılımın sağlandığının altını çizen Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Bu yıl yarışmaya 10 dünya takımı geliyor. 10 da kıtalar takımı geliyor. Dolayısıyla organizasyonda 20 takımdan 140 sporcu mücadele edecek. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki gelen sporcular da aynı tanınmış futbolcular gibi dünyanın en ünlü bisikletçileri. İnanıyorum ki bu sporcuların da yarışmaya katılmasıyla organizasyonumuzun dünyada izlenilirliği daha da artacaktır. Bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirdik. Tur için bütün hazırlıklar tamam. Bir eksiğimiz kalmadı. İnşallah adına yakışır bir organizasyon düzenleyeceğiz."

Türk Milli Takımı'nda yer alan sporcuların derece yapmalarını arzu ettiğini vurgulayan Küçükbakırcı, "Birkaç kez kürsüde yer alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Turun etapları

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri ise şöyle:

1. Etap: Konya-Konya / 148,4 km / 9 Ekim

2. Etap: Alanya-Antalya / 149,6 km / 10 Ekim

3. Etap: Fethiye-Marmaris / 132,7 km / 11 Ekim

4. Etap: Marmaris-Selçuk / 205,5 km / 12 Ekim

5. Etap: Selçuk-Manisa / 135,7 km / 13 Ekim

6. Etap: Bursa-İstanbul / 164 km / 14 Ekim