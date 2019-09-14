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Spor

5 gol ve 3 kırmızı kartlı maçın kazananı Gazişehir

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Mehmet Akif Parlak   | 14.09.2019
5 gol ve 3 kırmızı kartlı maçın kazananı Gazişehir

Gaziantep

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında Kalyon Stadı’nda, Beşiktaş ile karşılaştı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular, gol sevinci yaşadı. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

İlk yarı

6. dakikada Vida, kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'ye arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı hakem Halil Umut Meler önce penaltı noktasını gösterdi ve ardından Vida'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 7. dakikada penaltıyı kullanan Twumasi, topu filelere gönderdi: 1-0

20. dakikada savunma arkasına sızan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya Karius girdi.

30. dakikada Gazişehir Gaziantep önemli fırsat kaçırdı. Twumasi'nin sol kanattan yerden yaptığı ortada, ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı auta gönderdi.

32. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Oğuz Ceylan, Caner'i geçtikten sonra kaleye şut çekti ancak top direkten döndü.

34. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle topu kontrol etti.

41. dakikada Ljajic'in kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gazişehir'de Kayode, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vurdu. Ancak top auta gitti.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


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