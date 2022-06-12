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Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları drone ile görüntülendi
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Spor

5. Etnospor Kültür Festivali'nin son gün etkinleri başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri sağanak yağmur altında başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.06.2022
5. Etnospor Kültür Festivali'nin son gün etkinleri başladı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Istanbul

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapılacak.

Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşayacak.

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