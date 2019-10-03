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Spor

4. Etnospor Kültür Festivalinde ilk gün geride kaldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 4. kez düzenlenen festivalde ilk gün geride kaldı

Emrah Oktay   | 03.10.2019
4. Etnospor Kültür Festivalinde ilk gün geride kaldı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Istanbul

İstanbul'da "Etnospor Kültür" Şöleni

Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştilen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etkinliğe katılan Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu (ortada) ok attı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün sona erdi.

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen festival, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 6 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. 

Süper Lig'in yıldızları ok attı

4. Etnospor Kültür Festivali'ni Süper Lig'in yıldız futbolcuları ziyaret etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu geleneksel okçuluk alanında ok attı.

Futbolcular, katıldıkları organizasyonda ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Gökhan İnler de atlı gösterileri izledi.

Atlı gösteriler ilgi topladı

Etkinliğin ilk gününde atlı gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atlı sporlar sahasında yapılan etkinliklerde Azerbaycan-Karabağ atlı gösterisi, Arjantin'den pato sporcularının gösterisi, kökbörü, cirit ve atlı okçuluk gösterileri düzenlendi.

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, gösterileri beğeniyle takip etti.

Sporcular er meydanında

Etnospor Kültür Festivali'nde farklı branşlarda güreşçiler meydana çıktı.

Festivalin ilk gününde, aba güreşi, kuşak güreşi, şalvar güreşi ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Oba alanında toylar sahnelendi

Festivalde düzenlenen toylar, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması) ziyaretçilerle buluştu.

Çocuklar geleneksel oyunları oynadı

Festivalde spor müsabakalarının yanında, çocuklara yönelik kültürel ve eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Organizasyonu ziyaret eden çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik 30'un üzerinde geleneksel oyunu deneyimleme şansı buldu.

Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde denedi.

Katılımcılar ayrıca 60'tan fazla atölyede, geleneksel el sanatlarını inceleme ve deneme fırsatı yakaladı.

Dünya lezzetleri Etnospor'da

Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivale gelen ziyaretçiler, kurulan standlarda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemeklerinin tadına baktı. 

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