3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener, çeyrek finale yükseldi.
Ankara
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, kadınlar kategorisindeki maçlarla devam ediyor.
- 3 Bant Dünya Şampiyonası, kadınlar kategorisindeki maçlarla sürecek
- Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası sona erdi
- 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir üçüncü oldu
- 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, Ankara'da başladı
Milli bilardocu Gülşen Degener, son 16 turunda Hollandalı rakibi Monique Van Exter'i 30-16 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.