Dolar
26.94
Euro
28.98
Altın
1,912.53
ETH/USDT
1,599.00
BTC/USDT
26,148.00
BIST 100
8,128.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
logo
Spor

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener, çeyrek finale yükseldi.

Fatih Gazioğlu  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, kadınlar kategorisindeki maçlarla devam ediyor.

Milli bilardocu Gülşen Degener, son 16 turunda Hollandalı rakibi Monique Van Exter'i 30-16 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı, İsveç'teki yarışmada "su ödülü" alan Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma için Adalet Bakanlığından izin talep etti
Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Benzer haberler

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi

3 Bant Dünya Şampiyonası, kadınlar kategorisindeki maçlarla sürecek

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası sona erdi

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir üçüncü oldu

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir üçüncü oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet