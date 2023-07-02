3. Avrupa Oyunları'nda kickboks dalında milli sporcu Emine Arslan, altın madalya kazandı
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında Emine Arslan, altın madalya elde etti.
Krakow
Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.