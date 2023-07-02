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Spor

3. Avrupa Oyunları'nda kickboks dalında milli sporcu Emine Arslan, altın madalya kazandı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında Emine Arslan, altın madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
3. Avrupa Oyunları'nda kickboks dalında milli sporcu Emine Arslan, altın madalya kazandı Fotoğraf: Artur Widak/AA

Krakow

Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

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