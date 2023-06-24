Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,892.10
BTC/USDT
30,638.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM İstanbul-Edirne Otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor
logo
Spor

3. Avrupa Oyunları Atıcılık 10 metre havalı tabancı takım yarışmalarında Türkiye, gümüş madalya kazandı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'ndaki atıcılık branşı 10 metre havalı tabanca takım yarışmalarında Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkan Tiryaki  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
3. Avrupa Oyunları Atıcılık 10 metre havalı tabancı takım yarışmalarında Türkiye, gümüş madalya kazandı

Krakow

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında 10 metre havalı tabancada milli takımı İsmail Keleş-Yusuf Dikeç-Buğra Selimzade üçlüsü oluşturdu.

İlk elemeyi 2'nci, diğer elemeyi de 1'inci sırada tamamlayan Türkiye, finalde Almanya'yla eşleşti.

Milli takım, finalde başa baş giden müsabakada Almanya'ya 16-14 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Atıcılıkta İsmail Keleş'in elde ettiği altın madalyanın ardından Türkiye'nin ikinci başarısı, 10 metre havalı tabanca takım yarışmalarında kazanılmış oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki
Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı
Cumhurbaşkanlığından "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi" genelgesi
Balıkesir'de 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı

Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor

Antalya sahillerinde bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor
3. Avrupa Oyunları Atıcılık 10 metre havalı tabancı takım yarışmalarında Türkiye, gümüş madalya kazandı

3. Avrupa Oyunları Atıcılık 10 metre havalı tabancı takım yarışmalarında Türkiye, gümüş madalya kazandı
Ordu'da sağanak nedeniyle 65 noktada heyelan oldu

Ordu'da sağanak nedeniyle 65 noktada heyelan oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet