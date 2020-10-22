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Spor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3 golf turnuvası düzenlenecek

Türkiye Golf Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında üç ayrı turnuva düzenleneceğini duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 22.10.2020
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3 golf turnuvası düzenlenecek

Ankara

Türkiye Golf Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında üç ayrı turnuva düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Klassis Golf Kulübü tarafından İstanbul'da düzenlenecek Cumhuriyet Kupası, 28-29 Ekim tarihlerinde Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 29 Ekim'de yapılacak bir diğer turnuvayı ise Kemer Golf Kulübü, Atatürk Kupası ismiyle organize edecek.

Ankara'da da 29 Ekim'de Ankara Golf Kulübü tarafından Cumhuriyet Bayramı Turnuvası yapılacak.


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