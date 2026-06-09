26. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, Antalya'da yapıldı

Setur Kaş Marina ve Doria Beach Club ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından sporcular katıldı.

Şampiyona kapsamında 9 farklı kategorideki gündüz yarışlarının yanı sıra Shell 300 Metre Gece Yüzme Etkinliği gerçekleştirildi.

Fotoğraf : AquaChallenge/AA

İzleyicilerden büyük ilgi gören, takım ruhunun ön plana çıktığı bayrak yarışlarında ise sporcular, bireysel performanslarının yanı sıra takım uyumu ve stratejileriyle mücadele etti.

Sporcular, Akdeniz'in turkuaz sularında Servet Karma Bayrak, The Beaver Cafe Kadınlar Bayrak ve Laps Erkekler Bayrak yarışlarında da kıyasıya rekabet etti.

Yarışlar, bu yıl da sporculara uluslararası standartlarda mücadele etme deneyimi sunarken Kaş'ın doğal, kültürel ve turistik değerlerini de geniş kitlelere tanıttı.