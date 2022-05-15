24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında milli atlet Yasin Süzen gümüş madalya kazandı
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli atlet Yasin Süzen, gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caxias do Sul kentindeki oyunlarda 400 metre engellide mücadele eden Yasin Süzen, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.