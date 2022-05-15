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Spor

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında milli atlet Yasin Süzen gümüş madalya kazandı

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli atlet Yasin Süzen, gümüş madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 15.05.2022
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında milli atlet Yasin Süzen gümüş madalya kazandı

Ankara

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caxias do Sul kentindeki oyunlarda 400 metre engellide mücadele eden Yasin Süzen, gümüş madalyanın sahibi oldu.


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