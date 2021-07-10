Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bronz madalya

Çekya'nın Racice şehrinde devam eden 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda Ümit Erkekler (BM2) Milli Takımı'ndan Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin, üçüncülük elde etti.

Sinem Er   | 10.07.2021
23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bronz madalya

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada BLW2 kategorisinde Ebru Akınal ve Nigar Hatun Demiroğlu dördüncü, BLM 4x kategorisinde Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın ise beşinci oldu.

Şampiyonanın son günü yarın, BLW 2x kategorisinde Mervenur Uslu ve Elis Özbay madalya mücadelesi verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 387 bin 105 aşı uygulandı
Polonya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırıyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 923 bini aştı
Dünya genelinde 3 milyar 390 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bronz madalya

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan bronz madalya