ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda K Grubu: Özbekistan ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kolombiya'nın bulunduğu K Grubu'nda yer alan Özbekistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Asya ön elemelerinin ikinci turunda sadece İran ile her iki maçta da berabere kalan ve diğer dört maçından galibiyet çıkaran Özbekistan, üçüncü tura yükseldi.

Üçüncü turda ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alan Özbekistan, beşinci maçında Katar deplasmanında yaşadığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından kalan beş maçını yenilgisiz geçti ve İran'ın ardından grubu 2. bitirerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

FIFA dünya sıralamasında 50. basamakta bulunan Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası 3. Eleme Turu A Grubu maçlarının sonuçları:

Özbekistan - Kuzey Kore: 1-0

Kırgızistan - Özbekistan: 2-3

Özbekistan - İran: 0-0

Özbekistan - Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

Katar - Özbekistan: 3-2

Kuzey Kore - Özbekistan: 0-1

Özbekistan - Kırgızistan: 1-0

İran - Özbekistan: 2-2

Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan: 0-0

Özbekistan - Katar: 3-0

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu Puan Durumu:

Sıra Takım O G B M AG YG AV P 1 İran 10 7 2 1 19 8 +11 23 2 Özbekistan 10 6 3 1 14 7 +7 21 3 Birleşik Arap Emirlikleri 10 4 3 3 15 8 +7 15 4 Katar 10 4 1 5 17 24 -7 13 5 Kırgızistan 10 2 2 6 12 18 -6 8 6 Kuzey Kore 10 0 3 7 9 21 -12 3

Dünya Kupası geçmişi

1991'de bağımsızlığını kazanan ülke, 1994 yılında FIFA'ya üye olduktan sonra birkaç kez finallerin kapısından döndü.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsız olan Özbekistan, ilk resmi maçını 1992'de Tacikistan'a karşı oynadı.

Özbekistan’ın en büyük hayal kırıklıklarından biri 2006 elemelerinde yaşandı. Bahreyn ile oynanan play-off maçında Özbekistan, 1-0 öndeyken bir penaltı kazandı. Ancak, Japon hakem Toshimitsu Yoshida, ceza sahasına erken giren bir Özbek oyuncu nedeniyle golü iptal etti ve penaltıyı tekrarlatmak yerine Bahreyn lehine serbest vuruş kararı verdi. FIFA bu "kural hatası" nedeniyle maçın tekrarına karar verdi. Özbekistan, tekrar maçında 1-1 berabere kaldı ve deplasmandaki ikinci maçta da 0-0'lık skorla play-off turunda elenerek Dünya Kupası'na katılamadı.

2014 elemeleri Özbekistan için ikinci hayal kırıklığı olurken grup aşamasını Güney Kore ile aynı puanda bitirmelerine rağmen, averaj farkıyla (sadece 1 gol) doğrudan katılım hakkını Güney Kore'ye kaptırdı. Ardından oynanan play-offturunda Ürdün ile karşılaşan Özbekistan, iki maçın da 1-1 bitmesinin ardından seri penaltı atışlarıyla 9-8 yenilerek bir kez daha finallerin kapısından döndü.

Öne çıkan oyuncuları

Başakşehir forması giyen Özbek oyuncular Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev takımın en önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro yönetimindeki takımın savunma hattında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması genç stoper Abdukodir Khusanov de yer alıyor.

Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Defans: Rustam Ashurmatov (İstiklal), Farrukh Sayfiev (Neftçi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK)

Orta saha: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (İstiklal), Odiljon Hamrobekov (Traktör), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftçi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (RAMS Başakşehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara)

Forvet: Eldor Shomurodov (RAMS Başakşehir), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara)

Maç takvimi

Özbekistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Haziran Perşembe:

Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

23 Haziran Salı:

Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

28 Haziran Pazar:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30