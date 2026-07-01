2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turuna yükseldi

[1/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, takım oyuncuları ile konuştu.

[2/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. İngiltere takımından Harry Kane (9), attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[3/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. İngiltere'den Anthony Gordon da karşılaşmada forma giydi.

[4/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, İngiltere'den Anthony Gordon (18), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Aaron Wan-Bissaka (2) ile mücadele etti.

[5/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. İngiltere takımından Harry Kane (9), attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[6/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. İngiltere takımından Harry Kane (9), attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[7/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, İngiltere'den Harry Kane, kafa vuruşuyla takımının ilk golünü kaydetti.

[8/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından, İngiltere'den Jude Bellingham itirazda bulundu.

[9/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından, İngiltere'den Jude Bellingham itirazda bulundu.

[10/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından, İngiltere'den Harry Kane itirazda bulundu.

[11/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, İngiltere'den Marcus Rashford (11), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Chancel Mbemba (22) ile mücadele etti.

[12/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından, İngiltere'den Elliot Anderson itirazda bulundu.

[13/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından, İngiltere'den Harry Kane itirazda bulundu.

[14/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. İngiltere'den Jude Bellingham (10), karşılaşmada forma giydi.

[15/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımından Nico O’Reilly (3), rakibi Samuel Moutoussamy (8) ile mücadele etti.

[16/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı, Karşılaşmada İngiltere takımından Harry Kane (9) de forma giydi.

[17/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımından Noni Madueke (20), rakibi Arthur Masuaku (26) ile mücadele etti.

[18/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı, Karşılaşmada İngiltere takımından Harry Kane (9) de forma giydi.

[19/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımından Elliot Anderson (8), rakibi Brian Cipenga (9) ile mücadele etti.

[20/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere'den Declan Rice (4) ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Samuel Moutoussamy (8) mücadele etti.

[21/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere'den Declan Rice (4) ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Noah Sadiki (14) ile Samuel Moutoussamy (8) mücadele etti.

[22/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere'den Declan Rice (4) ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Noah Sadiki (14) ile Samuel Moutoussamy (8) mücadele etti.

[23/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere'den Jude Bellingham (10) ile rakibi mücadele etti.

[24/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, takım oyuncuları ile konuştu.

[25/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, takım oyuncuları ile konuştu.

[26/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, takım oyuncuları ile konuştu.

[27/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, takım oyuncuları ile konuştu.

[28/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı hakem Adham Makhadmeh yönetti.

[29/29] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda İngiltere takımından Djed Spence (25), rakibi Brian Cipenga (9) ile mücadele etti.