2026 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Yeşil Burun Adaları
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yeşil Burun Adaları, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.
Yunus Kaymaz
04 Haziran 2026•Güncelleme: 04 Haziran 2026
Londra
Afrika (CAF) elemelerinde gösterdiği istikrarlı performansla turnuva bileti alan Yeşil Burun Adaları, özellikle iç saha maçlarındaki savunma başarısıyla öne çıktı.
İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile H Grubu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları’nın kupaya katılma hikayesi, öne çıkan oyuncuları ve takım yapısına ilişkin detaylar şöyle:
Kupaya katılma mücadelesi
Afrika (CAF) Dünya Kupası elemelerinde D Grubu’nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Yeşil Burun Adaları, turnuva biletini alarak tarih yazdı.
"Mavi Köpekbalıkları", Avrupa başta olmak üzere farklı kıtalarda forma giyen oyuncularının yer aldığı kadrosuyla Kamerun ve Angola gibi güçlü rakipleri geride bıraktı.
Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:
Yeşil Burun Adaları-Angola: 0-0
Esvatini-Yeşil Burun Adaları: 0-2
Kamerun-Yeşil Burun Adaları: 4-1
Yeşil Burun Adaları-Libya: 1-0
Yeşil Burun Adaları-Mauritius: 1-0
Angola-Yeşil Burun Adaları: 1-2
Mauritius-Yeşil Burun Adaları: 0-2
Yeşil Burun Adaları-Kamerun: 1-0
Libya-Yeşil Burun Adaları: 3-3
Yeşil Burun Adaları-Esvatini: 3-0
Takım
O
G
B
M
A
Y
P
Yeşil Burun Adaları
10
7
2
1
16
8
23
Kamerun
10
5
4
1
17
5
19
Libya
10
4
4
2
12
10
16
Angola
10
2
6
2
9
8
12
Mauritius
10
1
3
6
7
17
6
Esvatini
10
0
3
7
6
19
3
Öne çıkan oyuncuları
Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa, Iğdırs FK'de oynayan Ryan Mendes ile Swansea Cityli Ricardo Santos, Yeşil Burun Adaları’nın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Hücum hattında ise Rotterdam doğumlu Dailon Livramento, Kamerun ve Esvatini maçlarında attığı kritik gollerle ülke tarihine geçerek en önemli hücum silahı haline geldi.
Milli takım kadrosunda Trabzonspor'dan Wagner Pina da yer alıyor.
Dünya Kupası geçmişi
Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası ile birlikte tarihinde ilk kez bu seviyede mücadele edecek.
1976’da bağımsızlığını kazanan ve 1982’de FIFA’ya katılan ülke, uzun yıllar Dünya Kupası elemelerinde başarı elde edemedi. Ancak son yıllardaki yapılanma ve yurt dışındaki oyuncularının milli takıma kazandırılmasıyla Afrika futbolunun yükselen ekiplerinden biri haline geldi.
Kadro
Kaleci: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)