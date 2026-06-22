2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa-Irak maçına doğru

Karşılaşmanın oynanacağı Philadelphia Stadı yapılan basın toplantısında konuşan Deschamps, ilk etapta Irak maçına odaklandıklarını dile getirdi.

Grupta Norveç ile yapacakları üçüncü maç için ise Deschamps, "Üçüncü maç da gruptaki sıralama için çok önemli olacak." dedi.

Grubun diğer maçında Senegal ile Norveç'in karşılaşacağını hatırlatan Fransız teknik adam, "İkinci grup maçımızdan sonra son 32 turuna kalmayı hedefliyoruz. İlk önce biz bir üst tura çıkalım. Üçüncü maça da yeni bir hedefle çıkarız." ifadelerini kullandı.

Deschamps, Senegal maçına göre Irak karşılaşmasında ilk 11'de birkaç değişiklik yapabileceğini dile getirdi.

Mbappe: "İstediğimiz yolda başarılı bir şekilde ilerliyoruz"

Fransa Milli Takımı Kaptanı Kylian Mbappe ise "2022 Dünya Kupası'ndan daha ofansif oynuyoruz, genç yetenekler de aramıza katıldı. İstediğimiz yolda başarılı bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

Irak karşılaşmasıyla 100. milli maçına çıkmaya hazırlanan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcüsü olma mücadelesi hakkında "Messi'nin gol atacağını biliyordum. O benim önümde olduğu için gol atmaya devam etmeliyim. Ama öncelikli olarak Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası kariyerinde 14 golü bulunan ve 16'şar golle tüm zamanların en golcü oyuncuları Miroslav Klose ve Lionel Messi'yi 2026'da geçme mücadelesi veren Mbappe; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu tüm zamanların en iyi oyuncuları olarak gördüğünü söyledi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa Milli Futbol Takımı, 2018'deki şampiyonluk sevincini tekrarlamak istiyor.

Fransa, I Grubu'nda Senegal, Norveç ve Irak ile mücadele ediyor. Senegal karşısında ilk maçını 3-1 kazanan Fransa, ikinci karşılaşmasında Irak ile karşılaşacak.