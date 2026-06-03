2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Japonya

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Japonya Milli Futbol Takımı, üst üste 8. kez bu turnuvada mücadele edecek.
Mücahit Hüseyin Eroğul
03 Haziran 2026•Güncelleme: 04 Haziran 2026
İstanbul
Hollanda, Tunus ve İsveç ile F Grubu'nda yer alan Japonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
Kupaya katılma hikayesi
Teknik direktörlüğünü Hajime Moriyasu'nun yaptığı Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Kuzey Kore, Suriye ve Myanmar ile aynı grupta yer aldı. Oynadığı maçlarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Japonlar, rakiplerinin gol atmasına izin vermedi ve gol yemeden namağlup üçüncü tura yükseldi.
Japonlar üçüncü turda Çin Halk Cumhuriyeti, Bahreyn, Suudi Arabistan, Endonezya ve Avustralya'nın olduğu grubu da 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider noktaladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Japonya'nın elemelerde oynadığı maçlar ve puan durumu şöyle:
İkinci tur:
Japonya-Myanmar: 5-0
Suriye-Japonya: 0-5
Japonya-Kuzey Kore: 1-0
Kuzey Kore-Japonya: 0-3
Myanmar-Japonya: 0-5
Japonya-Suriye: 5-0
Puan durumu:
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1
Japonya
6
6
0
0
24
0
24
18
2
Kuzey Kore
6
3
0
3
11
7
4
9
3
Suriye
6
2
1
3
9
12
-3
7
4
Myanmar
6
0
1
5
3
28
-25
1
Üçüncü tur:
Japonya-Çin: 7-0
Bahreyn-Japonya: 0-5
Suudi Arabistan-Japonya: 0-2
Japonya-Avustralya: 1-1
Endonezya-Japonya: 0-4
Çin-Japonya: 1-3
Japonya-Bahreyn: 2-0
Japonya-Suudi Arabistan: 0-0
Avustralya-Japonya: 1-0
Japonya-Endonezya: 6-0
Puan durumu:
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1
Japonya
10
7
2
1
30
3
27
23
2
Avustralya
10
5
4
1
16
7
9
19
3
S. Arabistan
10
3
4
3
7
8
-1
13
4
Endonezya
10
3
3
4
9
20
-11
12
5
Çin
10
3
0
7
7
20
-13
9
Öne çıkan oyuncuları
Japonya'da Hiroki Ito, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe gibi isimler Asya ekibinin savunmasında forma giyen kritik isimler olarak öne çıkıyor. Daichi Kamada, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Ao Tanaka, Daizen Maeda, Ritsu Doan'ın oynadığı Japon orta sahasının önünde Yuito Suzuki, Ayase Ueda, Kento Shiogai, Keisuke Gato da hücum silahı olarak görev yapıyor.
Japonya Milli Takımı'ndaki önemli sayıda futbolcu Avrupa kulüplerinde forma giyiyor.
Dünya Kupası geçmişi
Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 7 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 25 maç yapan Japonlar, 7'sini kazandı, 6'sından beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Japonlar, Dünya Kupası tarihi boyunca 25 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.
Katıldığı organizasyonlarda 4 kez gruptan çıkmayı başaran Japonya, son 16 turundan fazlasını elde edemedi. Japonya, 2022'deki Dünya Kupası'nda ise İspanya ve Almanya gibi favorilerin olduğu gruptan iki zorlu rakibini de yenerek lider çıkmayı başardı ancak son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elendi.