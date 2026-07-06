2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç Brezilya'yı 2-1 yendi

Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda yapılan karşılaşmada, daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Brezilya'da sakatlık sonrası maçlarda kısa süreler alan yıldız futbolcu Neymar, 67. dakikada oyuna girdi ve 90+10'dan Brezilya'nın tek golünü penaltıdan attı.

Son 16 turu öncesinde attığı 5 gol ile Norveçli Erling Haaland ve kaydettiği 4 gol ile Brezilyalı Vinicius Junior, takımlarının gol yollarındaki etkili isimleri olarak dikkati çekti.

Maça etkili başlayan Norveç, 3. dakikada golü bulmasına rağmen ofsayt kararı çıktı. Odegaard, sağ taraftan hareketlenen Sörloth'a pas verdi ve oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topa Berg, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14. dakikada Brezilya, penaltı atışından yararlanamadı. Cunha, 9. dakikada penaltı noktasında Ajer'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve hakem Elfath, penaltı kararı verdi. Guimaraes, sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve kaleci Nyland, gole izin vermedi.

35. dakikada Norveç etkili gelirken Brezilya savunmasından seken topu ceza sahası sağında alan Odegaard, sağ çaprazdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Brezilya, gole yaklaşırken ceza alanının solunda topu kazanan Vinicius, Ryerson'dan sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yakın köşeye sert bir vuruş yaptı ve kaleci Nyland, topun filelerle buluşmasını engelledi.

Devreye, golsüz beraberlikle girildi.

79. dakikada Norveç, 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Schjelderup, Danilo'dan sıyrılarak sol çizgiden kale sahası önünde ortasını yaptı. Topa yükselen Haaland, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

90. dakikada Norveç, Haaland'ın ikinci golüyle skoru 2-0'a getirdi. Sol çizgide topla buluşan Schjelderup'un ceza sahası dışı sol çapraza verdiği pası alan Haaland, topu önüne aldıktan sonra yerden sert vurdu. Top, sağ alt köşeden filelerle buluştu.

90+10'da Brezilya'da Neymar penaltıdan farkı bire indirdi. Casemiro, ceza sahası içinde Ostigard tarafından yüzüne aldığı darbeyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Maçta başka gol olmayınca Norveç, Brezilya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Norveç, çeyrek finalde Meksika-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.

Dünya Kupası gol krallığı yarışındaki Haaland ve Vinicius karşı karşıya geldi

Dünya Kupası gol krallığı yarışındaki Norveçli Erling Haaland ve Brezilyalı Vinicius Junior, son 16 turunda karşılaştı.

2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında zirvede 7'şer golü bulunan Arjantinli Lionel Messi, Fransız Kylian Mbappe ve Brezilya'ya attığı 2 gol ile Norveçli Erling Haaland bulunuyor.

İngiliz Harry Kane bu 3 yıldız oyuncuyu 5 golle takip ederken, Brezilyalı Vinicius Junior ise turnuvayı 4 gol ile tamamladı.

Brezilya, 24 yıllık hasrete son veremedi

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar", 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'na damga vuran Norveçli taraftarlar

2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Norveçli taraftarlar, geniş katılımlı Viking kürek çekme gösterileri ile turnuvada ilgi topluyor.

Norveçli taraftarların ABD'deki senkronize Viking kürek çekme şovu sosyal medyada yaygın olarak paylaşılıyor.

Norveçli taraftarlar, bu gösterileriyle 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan taraftar gruplarından biri olarak dikkati çekiyor.