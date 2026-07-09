2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşılaşacak

Bozhan Memiş
09 Temmuz 2026•Güncelleme: 09 Temmuz 2026
Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
İspanya gol yemedi
Dünya Kupası'na H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları karşılaşmasıyla başlayan İspanya, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 mağlup eden İspanya, grubu gol yemeden tamamladı.
Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen sarı-kırmızlı ekip, son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.
Turnuvada şu ana kadar 5 maç oynayan sarı-kırmızılılar, kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı.
Belçika sonradan açıldı
Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda mücadele eden Belçika, 3 maçta topladığı 5 puanla grubu lider tamamladı.
Mısır ile 1-1, İran ile de 0-0 berabere kalan Belçika, gruptaki son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek üst tura çıktı.
Son 32 turunda Senegal'le karşılaşan Belçika, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 90 dakikayı 2-2 berabere tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü. Belçika, 120+5. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Son 16'da ev sahibi ülkelerden ABD'yle karşılaşan Belçika, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Belçika, grupta oynadığı ilk 2 maçta yalnızca 1 gol sevinci yaşarken, o golü de Mısır'ın savunma oyuncusu Hany kendi kalesine attı. Rudi Garcia'nın öğrencileri, turnuvada boy gösterdiği son 3 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
Rekabette İspanya üstün
İki ülke daha önce çeşitli organizasyonlarda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İspanya 6 galibiyet alırken, Belçika 2 kez kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı.
İki ekip arasında 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Kupası maçı 1-1 berabere biterken, Belçika penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek üst tura yükselmişti.
İki takımın karşı karşıya geldiği bir diğer Dünya Kupası mücadelesi ise 1990'da İtalya'da oynandı. Grup mücadelesini İspanya 2-1 kazanmayı başardı.
Gözler golcülerde
İspanya ile Belçika arasında oynanacak mücadelede gözler golcülerde olacak.
Turnuvada 4 gol atan Oyarzabal, İspanya'nın en önemli kozlarından biri. Belçika'da ise en golcü isim 3 golü bulunan Romero Lukaku. Lukaku'yu 2'şer gollü isimler Trossard, De Ketelaere ve Tielemans takip ediyor.
Geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken, Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı.