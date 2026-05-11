2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Berkay Erer altın madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer, altın madalya kazandı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Berkay Erer, erkekler 68 kiloda tatamiye çıktı.

Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan 20 yaşındaki Berkay Erer, ilk turu maç yapmadan geçti. Son 32 turunda Moldovalı Liviu Bugneac'ı 2-0 yenen Berkay, son 16 turunda İsrailli Nimrod Krivishkiy'i aynı skorla eledi.

Çeyrek finalde Yunan rakibi Apostolos Panagopoulos'u da iki rauntta mağlup eden milli sporcu, yarı finalde İtalya'dan Dennis Barettaile mücadele etti. Rakibini 2-0 ile geride bırakan Berkay, finalde Ukraynalı Volodymyr Bystrov'a rakibi oldu. Bystrov'u 2-0 yenen Berkay, kürsünün en üst basamağında yer aldı. Genç sporcu çıktığı 5 maçta da rakiplerine raunt vermedi ve tüm müsabakaları 2-0 kazanarak altın madalyaya uzandı.

Öte yandan erkekler +87 kiloda ilk turda Litvanyalı rakibini mağlup eden Emre Kutalmış, son 16'da Karadağlı Dejan Georgiesvski'ye yenilerek turnuvaya veda etti.

Berkay'ın ilk Avrupa şampiyonluğu

Berkay Erer, 20 yaşında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerinde genç yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan genç sporcu, büyükler seviyesindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu Almanya'da alarak önemli başarıya imza attı.

Bakan Bak, Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Berkay Erer'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Berkay Erer, Avrupa şampiyonu" başlığıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Tekvando Şampiyonasında ilk gün sonuçları mutlu etti

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 2026 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde aldıkları 6 madalyanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonada altın madalya alan Berkay Erer'in başarısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, "İlk günde ilk altın madalyamız Berkay'dan geldi. Genç atik bir yeteneğimiz. Geçen yıl ümitlerde Avrupa, dünya şampiyonu oldu. Önü çok açık bir kardeşimiz. Altın madalya Berkay'a çok yakışıyor. Önü çok parlak bir kardeşimiz. Altın madalyalar gelmeye devam edecek. Türk tekvandosu zaten dünyanın zirvesinde. İyi bir başlangıç yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde sporcularımız en iyi ortamda kamplarını yaptılar." diye konuştu.

Avrupa şampiyonu milli sporcu Berkay, çok çalışarak genç yaşta önemli başarılar elde ettiğini anlatarak "Bu başarı olağanüstü bir duygu. Başta federasyon başkanımız olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ümitlerden sonra büyüklerde de Avrupa şampiyonluğu nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerinin sporcusu Berkay Erer ile gurur duyduklarını aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un genel sekreteri Erdem Aslanoğlu ise "Berkay çok emek verdiğimiz bir sporcu. Çok büyük hedeflerimiz var. Berkay, Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemize altın madalya getirecek. Berkay sahada yaşından çok büyük işler yapıyor. Sporcumuzu tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.