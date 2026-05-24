2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay karışık takımı şampiyon oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor.

Turnuvanın son gününde karışık takımlar altın madalya maçında Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, Fransız rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Karışık takımlarda üçüncülüğü ise Almanya'yı yenen İspanya elde etti.

Bakan Bak'tan şampiyon okçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel ve karışık takım müsabakalarında madalya kazanan Elif Berra Gökkır ile Mete Gazoz'u kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisinden oluşan klasik yay karışık takımımızı kutluyorum. Her iki sporcumuzu bireysel müsabakalarında elde ettikleri bronz madalyalar için de tebrik ediyor, milli okçularımızın başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen ve 41 ülkeden 307 okçunun mücadele ettiği şampiyonanın başarıyla düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."