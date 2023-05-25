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Spor

2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer almak istiyorlar

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Serhat Zafer  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer almak istiyorlar Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Huysuz, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'na katılmak üzere geldiği Sivas'ta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm spor branşlarında olduğu gibi judoda da aktif sporcu sayısında büyük düşüş yaşandığını belirtti.

Yaklaşık 25 bin aktif sporcu sayısının salgın döneminde 11 bine kadar düştüğüne dikkati çeken Huysuz, "Şu anda 35 bine yakın aktif sporcumuz var. Altyapıyla 135-140 bin aralığında lisanslı sporcumuz bulunuyor." dedi.

Salgının özellikle genç yaş grubunu etkilediğini vurgulayan Huysuz, yaklaşık bir yıldır faaliyet yapabildiklerini, çocukların kendilerini gösterebilmeleri için de illerde müsabakalar düzenlediklerini söyledi.

Huysuz, 2024 yılında ilk defa Yıldızlar Avrupa Şampiyonası düzenleneceğine değinerek, "Gelecek yıl bu yaş grubundaki çocuklarımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek." diye konuştu.

"Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları"

Huysuz, bu yıl Balkan Şampiyonası'nda madalyalar hedeflediklerini, başarılı sporcuların 2024'te düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini ifade etti.

Olimpik takımların kampta olduğunu aktaran Huysuz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 2024 yılında yapılacak Paris Olimpiyatları. Geçen hafta Dünya Şampiyonası vardı ve orada takımımız madalya kazanamadı ama belirli bir noktada iyi puan topladılar. Şu anda 8 sporcumuz olimpiyat kotasının içerisinde, bu bizim için iyi bir ivme ve daha da devam ediyor. Asıl hedefimiz 2024'te olimpiyatlarda madalya kazanacak bir takım oluşturmak. Güçlü bir takımız ve hedeflerimiz var. Yıldızlar yaş grubumuz 2032-2036 olimpiyatlarına hazırlayacağımız yaş grubu."

"Ülkemizin bayrağını her platforma en iyi şekilde dalgalandırmayı hedefliyoruz"

Huysuz, yarışma takviminin yoğun olduğuna dikkati çekerek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sonraki haftalarda ise büyük takımımız için Tacikistan, Kazakistan, Moğolistan ve Macaristan'da yapılacak master müsabakalarına kadar bir takvimimiz var. Genç takımımız da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor, Dünya Şampiyonası var. Ümitlerimiz geçen haftayı güzel bir neticeyle tamamladılar ama hedefimiz 22-24 Haziran'da Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası. Hemen 15 gün sonraki Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali ve ondan sonrada Dünya Şampiyonası. Takvim çok yoğun bir hale geldi. Bu da sporcularımız için zor, bizim içinde organizasyonlar yapmak zor. Devletimizin sunduğu imkanları en güzel şekilde kullanarak ülkemizin bayrağını her platforma en iyi şekilde dalgalandırmayı hedefliyoruz."

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