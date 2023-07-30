Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,881.90
BTC/USDT
29,410.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri için RAMS Park'ta taraftara açık toplu imza töreni düzenliyor
logo
Spor

2023 Extreme Kupası'nın Bolu etabı tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde bulunan 2023 Extreme Kupası'nın ilk ayağı Bolu tamamlandı.

Zafer Göder  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
2023 Extreme Kupası'nın Bolu etabı tamamlandı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bolu Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlar, Çakmaklar mevkisindeki offroad pistinde gerçekleştirildi.

Dün başlayan yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 8 araç ve 16 sporcu zorlu pistlerde kıyasıya mücadele etti. Extreme Kupasının ilk ayağı, bugün yapılan yarışlarla sona erdi.

TR 1 kategorisinde, parkurları 17 dakika 6 saniyede tamamlayan Uğur Akbal ve Mesut Karaaslan'dan oluşan takım birinci olurken, 23 dakika 29 saniyede yarışı bitiren Can Özkurt, Seyfullah Tahir ekibi ikinci oldu. Yarışı 1 saat 14 dakika 17 saniyede tamamlayan Emre Avcı, Yusuf Eray Avcı ekibi ise üçüncülüğü elde etti.

TR 2 kategorisinde ise Cihan Çelikten, Adem Yılmaz ekibi 38 dakika 12 saniye ile birinci, Emirhan Kutlu ve Çetin Kızıltepe ikilisi ise 10 saat 1 dakika 15 saniye ile ikinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren sporcuların ödülleri Bolu Valisi Erkan Kılıç ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende ayrıca, etkinliğe destekte bulunan sponsorlara da plaket verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "dezenformasyon kampanyaları"na ilişkin paylaşım
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çiğdemtepe Mahallesi sakinleri, 15 yıllık konut sorununun çözümünü istiyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

2023 Extreme Kupası'nın Bolu etabı tamamlandı

2023 Extreme Kupası'nın Bolu etabı tamamlandı

2023 Extreme Kupası Bolu'da başladı

Türkiye'de otomobil sporlarına ilgi artıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet