2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.
İzmir
Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 31.'si düzenlenen Ege Rallisi'nde katılımcılar 2 gün boyunca 283,42 kilometre uzunluğundaki asfalt parkurda mücadele edecek.
Startı 15 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Royal Teos önünden verilecek yarışta ilk gün Orhanlı (Williams) ve Beyler etapları ikişer kez, ikinci gün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etapları da ikişer defa geçilecek.
Organizasyon Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası’na da puan verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.