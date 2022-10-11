Dolar
18.59
Euro
18.05
Altın
1,668.81
ETH/USDT
1,287.50
BTC/USDT
19,130.00
BIST 100
3,585.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da "Geleceğin Pandemileri Sempozyumu"nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor. Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemideki konteynerde kumaş toplarının arasında 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.
logo
Spor

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Ali Korkmaz   | 11.10.2022
2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak

İzmir

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 31.'si düzenlenen Ege Rallisi'nde katılımcılar 2 gün boyunca 283,42 kilometre uzunluğundaki asfalt parkurda mücadele edecek.

Startı 15 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Royal Teos önünden verilecek yarışta ilk gün Orhanlı (Williams) ve Beyler etapları ikişer kez, ikinci gün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etapları da ikişer defa geçilecek.

Organizasyon Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası’na da puan verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
Bu yıl 1801 orman yangınında 12 bin 210 hektar alan zarar gördü
Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi
Yargıtay, ziynet alacağı davasında düğün görüntülerinin ayrıntılı incelenmesini istedi

Benzer haberler

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Ege Rallisi hafta sonu koşulacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet