Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 9. gün sonunda Çin genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı.

Ercan Doğan   | 01.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 9. gün sonunda Çin genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Günün madalya mücadelesinin ardından Çin 24 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Oyunlarda 20 altın, 23 gümüş ve 16 bronz madalyaya ulaşan ABD ikinci sıraya yükselirken, ev sahibi Japonya ise 17 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.

Mete Gazoz ile ilk altın madalyasını alan ve tekvandoda da iki bronz madalyası bulunan Türkiye, 40. sıraya düştü. Türkiye, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkmasıyla boksta iki madalyayı garantilemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Afrika'da Kovid-19'a karşı aşılamaya başlamayan tek ülke Eritre oldu
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı
Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
Dünya genelinde 4 milyar 140 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 9. gün sonunda Çin genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 9. gün sonunda Çin genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu

Türkiye oyunların 9. gününde bir madalyayı daha garantiledi

Oyunların 10. gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı grubundaki son maçını oynayacak

Tokyo 2020'de erkekler 100 metrenin galibi İtalyan Jacobs

Tokyo 2020'de erkekler 100 metrenin galibi İtalyan Jacobs
Kadınlar üç adım atlamada Venezuelalı Rojas, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu

Kadınlar üç adım atlamada Venezuelalı Rojas, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide finale kaldı

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide finale kaldı