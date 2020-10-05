2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de düzenlenecek
2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Mersin ev sahipliği yapacak.
İstanbul
Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan turnuva, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye alındı.
Mersin'in ev sahipliği yapacağı şampiyona, erkeklerde 9-13 Aralık, kadınlarda ise 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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