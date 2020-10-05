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Spor

2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de düzenlenecek

2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Mersin ev sahipliği yapacak.

Abdulkadir Karakaya   | 05.10.2020
2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de düzenlenecek

İstanbul

Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan turnuva, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye alındı.

Mersin'in ev sahipliği yapacağı şampiyona, erkeklerde 9-13 Aralık, kadınlarda ise 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.


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