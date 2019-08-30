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Spor

2019 FIBA Dünya Kupası'nda gözler favorilerde

Organizasyonda ABD ve Yugoslavya beşer kez şampiyonluğa ulaştı. FIBA Dünya Kupası tarihinde SSCB 3, Brezilya 2 defa şampiyon olma başarısı gösterdi. İlk kez 1950'de düzenlenen kupayı Arjantin kazandı.

Ercan Doğan   | 30.08.2019
2019 FIBA Dünya Kupası'nda gözler favorilerde

Istanbul

Basketbolda Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda en çok şampiyonluk sevinci yaşayan ülkeler ABD ile eski adıyla Yugoslavya oldu.

Bu yıl 18'incisi yapılacak organizasyonda ABD ile Yugoslavya, beşer kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

ABD, Yugoslavya'yı geçmeye çalışacak 

İspanya'da 2014'te olduğu gibi Çin'de de Türkiye'nin gruptaki rakibi olacak ABD, geride kalan son iki turnuvayı şampiyonlukla tamamlayarak Yugoslavya'yı yakaladı.

Yugoslavya gibi beş şampiyonluğu bulunan ABD, Çin'de de aynı başarıyı gösterirse organizasyonda en çok kupayı kazanan takım unvanını ele geçirecek.

Tarihindeki ilk şampiyonluğunu Brezilya'nın ev sahipliğinde 1954'de gerçekleştirilen organizasyonda elde eden ABD, 1986 İspanya'da ve 1994'de Kanada'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen şampiyonada, milli takımı finalde mağlup ederek kupayı elde eden ABD, 2014'te İspanya'da bir kez daha şampiyon olmayı başardı.

Yugoslavya'nın da 5 şampiyonluğu var

Eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı Yugoslavya da 5 kez kazandı.

Yugoslavya, 1970 yılında Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda birinci şampiyonluğunu aldı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavya, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Geride kalan 17 Dünya Şampiyonası'nda eski adıyla Sovyetler Birliği (SSCB) 3 kez, Brezilya 2, Arjantin ve İspanya ise birer defa kupayı kazandı.

İlk şampiyon Arjantin

İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım, kupanın sahibi oldu.

Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek, ilk kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'de yapılan 16'ıncı Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Türkiye'yi 81-64 mağlup eden ABD, bu kupayı 4'üncü kez kazanmayı başardı.

3 ülke üst üste şampiyonluk yaşadı

Dünya Kupası tarihinde sadece 3 ülke üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya da 1998 ve 2002'de şampiyonluk yaşadı. ABD ise 2010 ve 2014'te mutlu sona ulaştı. ABD, Çin'deki organizasyonda da kupayı kazanırsa üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayan tek ülke olacak.

Şampiyonalar ve ilk 3'ler 

Bugüne dek yapılan 17 şampiyonanın tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle:

YılŞampiyonİkinciÜçüncü
1950ARJANTİNABD Şili
1954ABDBrezilyaFilipinler
1959BREZİLYAABDŞili
1963BREZİLYAYugoslavyaSSCB
1967SSCBYugoslavyaBrezilya
1970YUGOSLAVYABrezilyaSSCB
1974SSCBYugoslavyaABD
1978YUGOSLAVYASSCBBrezilya
1982SSCBABDYugoslavya
1986ABDSSCBYugoslavya
1990YUGOSLAVYASSCBABD
1994ABDRusyaHırvatistan
1998YUGOSLAVYARusyaABD
2002YUGOSLAVYAArjantinAlmanya
2006İSPANYAYunanistanABD
2010ABDTürkiyeLitvanya
2014ABDSırbistanFransa


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