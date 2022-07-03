19. Akdeniz Oyunları'nda milli yelkenci Ecem Güzel, bronz madalya kazandı
19. Akdeniz Oyunları'nda yelken branşında mücadele eden milli sporcu Ecem Güzel, bronz madalya kazandı.
Ankara
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde, yelken yarışlarının finalleri yapıldı.
Kadınlar ILCA 6 sınıfında yarışan Ecem Güzel, bronz madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.