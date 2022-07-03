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Spor

19. Akdeniz Oyunları'nda milli yelkenci Ecem Güzel, bronz madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları'nda yelken branşında mücadele eden milli sporcu Ecem Güzel, bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 03.07.2022
19. Akdeniz Oyunları'nda milli yelkenci Ecem Güzel, bronz madalya kazandı

Ankara

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde, yelken yarışlarının finalleri yapıldı.

Kadınlar ILCA 6 sınıfında yarışan Ecem Güzel, bronz madalyanın sahibi oldu.

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