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Spor

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

Milli takım, 5 maçta rakiplerine sadece 1 set verdi.

Musa Samur   | 03.07.2022
18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu

Ankara

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.

Milli takım, Sırbistan’da düzenlenen şampiyonanın finalinde Bulgaristan'ı 25-20, 25-23, 25-19'luk set sonuçlarıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan milliler, rakiplerine yalnızca 1 set verdi.

Şampiyonada genel sıralama şu şekilde oluştu:

1. Türkiye

2. Bulgaristan

3. Sırbistan

4. Moldova

5. Romanya

6. Bosna Hersek

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