18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu
Milli takım, 5 maçta rakiplerine sadece 1 set verdi.
Ankara
18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.
Milli takım, Sırbistan’da düzenlenen şampiyonanın finalinde Bulgaristan'ı 25-20, 25-23, 25-19'luk set sonuçlarıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyonda oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan milliler, rakiplerine yalnızca 1 set verdi.
Şampiyonada genel sıralama şu şekilde oluştu:
1. Türkiye
2. Bulgaristan
3. Sırbistan
4. Moldova
5. Romanya
6. Bosna HersekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.