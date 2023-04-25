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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Spor

18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 5-7 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak

18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde 5-7 Mayıs'ta düzenlenecek.

Oktay Özden  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 5-7 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak

Antalya

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Tekirova Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, ulusal ve uluslararası organizasyonların ilçeye katkısının büyük olduğunu söyledi.

Turizm sezonunda daha fazla alternatif organizasyonlara ev sahipliğinin önemine değinen Çam, Kemer Kaymakamlığı koordinesinde yapılacak yüzme yarışlarına katılacak sporculara başarı diledi.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel de şampiyona kapsamındaki yarışlar ve parkurları hakkında bilgi verdi.

18. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

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