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Spor

15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa'da tüm sıkletlerde madalya

15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörü Muammer Duyar, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan tüm sıkletlerde madalya ile dönmek istediklerini belirtti.

Bilal Kahyaoğlu  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa'da tüm sıkletlerde madalya Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli takım, Yunanistan'da serbest stil mücadeleleriyle başlayan şampiyonada yarından itibaren grekoromen stilde mindere çıkacak.

Milli takım teknik direktörü Muammer Duyar, kentten ayrılmadan AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kampa katılan her sporcunun Türkiye'nin en iyileri arasında yer aldığını ifade eden Duyar, "Şu kampa derece yapmayan, ileriyi düşünmeyenlerin gelme şansı yok. Buradaki herkes Türkiye Şampiyonası'nda birinci ve ikinci oldu. Her kiloda 40-50 sporcu var. Bu çocuklar 40-50 sporcunun arasından seçilip geldiler. Hedefleri büyük. Taha ve Rıza gibi şampiyon kardeşlerimizi kendilerine örnek alıyorlar. İnşallah onlar da bu başarıları yakalarlar." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na büyük hedeflerle gittiklerini aktaran Duyar, şunları kaydetti:

"Gönlümüzde yatan 10 sıkletin 10'unda madalya almak. İçlerinde 3 defa Avrupa Şampiyonası'na giden çocuklarımız var. Onlar diğerlerine göre biraz daha tecrübeli. İnşallah hepsinden güzel başarılar bekliyoruz. Birincilik kupasını alarak Türkiye'ye dönmek istiyoruz."

Milli güreşçi Kerem Derman ise 13 yaşında olduğunu ve 6 yıldır güreş yaptığını belirtti.

Güreşte 4 Türkiye şampiyonluğunun olduğunu kaydeden Kerem, "Sakarya'da yaşıyorum. Güreşe arkadaşımla başladım. Daha sonra çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'da kamp yaptık. İyi çalıştık. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

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