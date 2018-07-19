Wimbledon Tenis Turnuvası'nda genç çiftlerde şampiyon olan Yankı Erel, "Öyle bir günde finale çıktım ki 'Bu maçı kaybedemem' dedim. Kortta yüzde yüzümden fazlasını ortaya koydum. Elimden gelen her şeyi yaptım." dedi.

İSTANBUL

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası'nda gençler kategorisinde Fin partneri Otto Virtanen ile çiftlerde şampiyon olan Yankı Erel, 15 Temmuz'da kupayı kazanmasının kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

Bir grand slam turnuvasında şampiyonluk yaşayan ilk Türk erkek tenisçi unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza atan 17 yaşındaki Yankı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Wimbledon'da final maçını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde oynamasının önemine değinen milli tenisçi, "Öyle bir günde finale çıktım ki 'Bu maçı kaybedemem.' dedim. Kortta yüzde yüzümden fazlasını ortaya koydum. Elimden gelen her şeyi yaptım. İlk defa Wimbledon'da finale çıkmıştım. Turnuvaya gitmeden önce de 'Eğer finale çıkarsam 15 Temmuz'da oynayacağım.' diyordum. 15 Temmuz'da kupayı kazanmak beni daha çok gururlandırdı. Kupayı tekrar 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yankı Erel, Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu da belirterek, "Bunu tek başıma başarmadım. Takım olarak başardık. Bunun için çok çalıştık. Yoğun bir antrenman programım vardı. Her şeyden uzak kaldım. 3-4 yıldır tatile gitmiyorum. Sadece işime odaklandım ve emeğimin karşılığını aldım." diye konuştu.

Final maçının ardından bir süre şampiyon olduğuna inanamadığını aktaran genç tenisçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kupayı elime aldığımda da şampiyon olduğumuza inanamadım. Antrenörüm Kakulia'ya baktım. Kendimi rüyadaymışım gibi hissettim. Kupayla Türkiye'ye döndükten sonra şampiyon olduğuma inandım. Bu süreç 1-2 gün sürdü. Wimbledon'a tabii ki şampiyon olmak için gittim ama hiç beklenmedik bir şeyi başardık. Grand slam kazanmak başka bir şeydir. Hayalimi gerçekleştirdim."

"Djokovic beni tebrik etti"

Yankı Erel, Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan tenisçiler için geleneksel olarak düzenlenen yemekte Sırp Novak Djokovic'in kendisini tebrik ettiğini aktardı.

Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon olan Djokovic ve tek kadınlarda mutlu sona ulaşan Alman Angelique Kerber ile aynı masada yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Yankı, "Kerber ve Djokovic gibi dünyanın en iyi tenisçileriyle aynı sofrada yer almak ve onların yan kortta maç yapmaları benim için büyük bir tecrübe oldu. Bu yaşta grand slam turnuvasına katılmak inanılmaz bir deneyim. Bu durum ilerleyen zamanlarda bana yardım edecektir. Djokovic ile konuşma fırsatım oldu. Djokovic beni tebrik etti. Ben de onu kutladım." dedi.

Rafael Nadal, Stan Wawrinka ve Djokovic'i kendisine örnek aldığını ifade eden Yankı Erel, "Bu üçlüyü seviyorum. Üçünün de performansı, duruşu, karakteri ve kort dışındaki davranışları iyi. Onların yeri benim için ayrı." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük hayalim olimpiyat şampiyonluğu"

Yankı Erel, en büyük hayalinin olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmak olduğunu kaydetti.

Antrenman programının yoğunlaştığının altını çizen Yankı, "Hedefim büyüdü. Çiftlerde grand slam kazandım. Önümüzde ABD Açık var. Hedefim ABD Açık'ta da teklerde şampiyon olmak. 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda da oynamaya hak kazandım. Orada da ülkeme madalya getirmek istiyorum. En büyük hayalim ise olimpiyat oyunlarında şampiyon olmak." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Emre Doğan