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Spor

15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Kartepe'deki organizasyonda da başarısını sürdürdü.

İbrahim Aktaş   | 17.07.2021
15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Kocaeli

Kartepe ilçesinde 15'incisi düzenlenen Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Faruk Akkoyun'la karşılayan Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Güreşlerde deste büyük kategorisinde Alperen Azay birinci, Enes Bibek ikinci, Ramazan Ötmuş ile Berk Avcı üçüncü oldu. Deste orta kategorisinde ise Murat Gonca birinci, İlker Durmuş ikinci, Engin Atar ile Ali Yılmaz da üçüncülüğü elde etti.

Güreşlerin sonunda pehlivanlara madalyaları verildi.

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