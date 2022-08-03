Dolar
17.95
Euro
18.29
Altın
1,765.98
ETH/USDT
1,655.60
BTC/USDT
23,362.00
BIST 100
2,678.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Tayvan'dan ayrılıyor. MSB: Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.
logo
Spor

12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda birinci olan 12 yaşındaki Eyüp Alka, başarısını eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Minikler Balkan Şampiyonası ile taçlandırmayı hedefliyor.

Rıdvan Korkulutaş   | 03.08.2022
12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Yaklaşık 10 ay önce kardeşinin yönlendirmesiyle judoya başlayan Eyüp Alka, antrenörü Nihat Özdemir sayesinde bu spordaki yeteneğini ortaya koydu.

Temmuz ayında çeşitli bölgesel şampiyonalarından ikincilikler elde eden Eyüp, Afyonkarahisar'da yapılan Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyonluk elde etmeyi başardı.

Milli takıma seçilen Eyüp, Minikler Balkan Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden Eyüp, birincilik kürsüsünde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Minikler Balkan Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Eyüp Alka, judoyu ilk başlarda sevmediğini ama antrenörü sayesinde yeteneklerini ortaya koyduğunu ve ileride antrenör olmak istediğini dile getirdi.

Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini belirten Eyüp, "Babam bu sporu 'bırak' dedi, ama annem kararı bana bıraktı. Ben de devam ettim. 10 aydır bu sporu sürdürüyorum. Judo bana güç kattı ve daha enerjik oldum. Artık nefesimi daha iyi koruyabiliyorum, iyi koşabiliyorum." dedi.

Şanlıurfa'da çıktığı ilk maçta korktuğunu ve ayaklarının titrediğini vurgulayan Eyüp, "Yenildim ve 2. oldum. Daha sonra Çorum'da 4 rakibimi yendim ve 2. oldum. Afyonkarahisar'daki şampiyonaya giderken bazıları birinci olamayacağımı söyleyerek, benimle dalga bile geçti. Allah izin verdi, aldım maçı ve birinci oldum. Şampiyon olduğumda çok değişik duygular hissettim." diye konuştu.

Antrenör Özdemir: "Temennimiz sporcularımızın iyi bir yere gelebilmesi"

Antrenör Nihat Özdemir ise Bingöl'de özledikleri spor kültürünün oluşmaya başladığını söyledi.

Bu kültürün oluşmasının bütün spor branşlarına yansıdığını anlatan Özdemir, daha iyi başarıları elde etmek için çalıştıklarını belirtti.

Sırtlarındaki yükün farkında olduklarını ve bu şekilde çalıştıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"5 yaşından 45 yaşında kadar yaklaşık 90 sporcumuz var. Anaokullarından başladık, ilkokul, ortaokullarda bu çalışmalarımız devam etti. Okul sporlarında Türkiye 2'ncisi ve 3'üncüsü sporcularımız var. Bunun neticesinde Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda, Türkiye şampiyonumuz ve 5'incimiz var. Şampiyon sporcumuz Balkanlar'da ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Onun için de yoğun çalışmalara başladık. En iyi sonucu alabilmek için iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Temennimiz sporcularımızın iyi bir yere gelebilmesi ve ilimizden ülkemizi temsil edebilecek çocukları bulup milli takıma göndermek."

Judonun çocukları tamamen disiplin altına aldığına işaret eden Özdemir, "Judo, görüntü itibarıyla sert ve kaba bir spor olarak görülüyor ama siz rakibinizi atarken dahi, onu korumak zorundasınız. Judo ile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri sağlanıyor. Çocukları en iyi şekilde hazırlayıp, sağlıklı düşünen, karar verebilen bireyler olarak ayrıca bir eğitimden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yoğun nem bunalttı
Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor
Antalya'da orman teşkilatı yangınlara karşı teyakkuzda
İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
ÖTA sistemiyle 2018'den bu yana 454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Benzer haberler

12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor

12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor

Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artıyor

Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren 'yüzen adalar' 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı

Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren 'yüzen adalar' 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı
Erhan öğretmen köydeki öğrencilerini tatilde de yalnız bırakmadı

Erhan öğretmen köydeki öğrencilerini tatilde de yalnız bırakmadı
Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor

Balkan ülkelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet