Dolar
35.57
Euro
36.99
Altın
2,708.84
ETH/USDT
3,344.70
BTC/USDT
105,834.00
BIST 100
10,029.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Spor

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da yapılacak

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 8-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Halil İbrahim Avşar  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da yapılacak

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyon, 8 Şubat'ta para poomsae ve para tekvando müsabakalarıyla başlayacak.

Avrupa şampiyonalarında uygulanan son teknoloji "Daedo GEN 3" sisteminin kullanılacağı turnuvada tekvando müsabakaları ise 9-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

G-2 seviyesine yükseltilen ve 20 puanlık turnuva haline getirilen organizasyon, 15-16 Şubat'taki poomsae müsabakalarıyla tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Amacımız, Suriye'nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyesi Lahbib ile görüştü

Benzer haberler

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da yapılacak

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da yapılacak

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası başladı

Türkiye şampiyonu tekvandocu Hatice Pınar Yiğitalp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Koruyucu ailesinin spora yönlendirdiği Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü oldu

Koruyucu ailesinin spora yönlendirdiği Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Tanrıkulu'nun tercihi "Gece şehri" oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Tanrıkulu'nun tercihi "Gece şehri" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet