12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da yapılacak
12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 8-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyon, 8 Şubat'ta para poomsae ve para tekvando müsabakalarıyla başlayacak.
Avrupa şampiyonalarında uygulanan son teknoloji "Daedo GEN 3" sisteminin kullanılacağı turnuvada tekvando müsabakaları ise 9-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
G-2 seviyesine yükseltilen ve 20 puanlık turnuva haline getirilen organizasyon, 15-16 Şubat'taki poomsae müsabakalarıyla tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.