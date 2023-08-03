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Spor

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza-Samsun etabı başladı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 135,4 kilometrelik Havza-Samsun etabı başladı.

Özgür Uyaroğlu  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza-Samsun etabı başladı Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA

Samsun

Start öncesi Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sporculara başarılar dileyerek, Türk bayrağını Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Ahmet Örken'e verdi.

Sporcular, Havza-Samsun etabını tamamlamak üzere Havza Atatürk Evi önünden yola çıktı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, AA muhabirine, 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun geçmişi geleceğe taşıyan çok güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılında Milli Mücadele yolunu takip ederken güzel anlara şahitlik ettiklerini ifade eden Akyön, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 784 kilometrelik Milli Mücadele'deki illerimizi kapsayan, dünya takımlarının katıldığı, Türkiye takımlarının katıldığı güzel bir bisiklet turunu federasyon olarak icra ediyoruz. Sivas'tan start aldık, Sivas-Amasya, Amasya-Havza ve bugün Havza-Samsun etabını gerçekleştiriyoruz. Yüz bisikletçimiz Sivas'tan bu yarışa katıldılar. Yaşanan bazı aksilikler, zaman dilimine takılmalar ve sakatlanmalardan ötürü birkaç sporcumuz yarıda bırakmak durumunda kaldı. Bu yarışın bizim için güzelliği şu, ilk defa Milli Mücadele'nin geçmiş olduğu güzergahta yapılması ve valilerimizin, kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın ve halkın ellerinde Türk bayrakları ile bu organizasyona sahip çıkmaları. Yol boyunca heyecanlar birbirini kovaladı. Yol boyunca bisikletli çocuklar bizlere eşlik etmek istediler. O günü yaşayarak bu günlere gelme noktasında Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için canımızı feda ettiğimizi ve edeceğimizi bir kez daha gösterdik."

Organizasyonun Samsun-Çorum, Çorum-Çankırı etabından sonra Ankara'da tamamlanacağına işaret eden Akyön, "Bisikletçilerimiz Türk bayrağını ilden ile taşıyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Ankara'da yapılacak olan organizasyonda teslim edecek. Biz bugün şunun için sevinçliyiz, hiç durmadan devam eden, istikbale emin ve güçlü adımlar ile devam eden Türkiye Yüzyılında çok iyi noktalara gelebilecek gençler ile bu organizasyonu yapıyoruz. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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