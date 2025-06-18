Dolar
39.54
Euro
45.49
Altın
3,391.92
ETH/USDT
2,473.40
BTC/USDT
103,930.00
BIST 100
9,177.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Spor

10 yaşındaki badmintoncunun hedefi zirvede yer alarak Türk bayrağını dalgalandırmak

Badmintonda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden 10 yaşındaki Muhammed Emin Gözkaman, kürsünün zirvesine çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Fırat Çakır  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
10 yaşındaki badmintoncunun hedefi zirvede yer alarak Türk bayrağını dalgalandırmak Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Gençlik ve Spor Bakanlığınca açılan spor okulunda badmintona başlayan Gözkaman, burada Milli Takım Antrenörü ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Mert Tunço ile tanıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kısa sürede yeteneğiyle öne çıkan Gözkaman, yurt içi ve yurt dışında katıldığı şampiyonalarda önemli dereceler kazandı. Mayıs ayında Bursa’da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisinde bronz madalya elde etti.

Gözkaman, Bulgaristan’da düzenlenen U11 ve U13 Uluslararası Badminton Turnuvası’nda ise U11 tek erkeklerde ve U13 çift erkeklerde gümüş madalya kazandı.

Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren genç sporcu, uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılar elde etmek istiyor.

"Kürsüye çıkmak çok güzel bir duygu"

Gözkaman, uluslararası turnuvalarda Türk bayrağının dalgalandığını görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Badmintonda kendini rahat ve huzurlu hissettiğini anlatan Gözkaman, "Kürsüye çıkmak çok güzel bir duyguydu. Tek erkeklerde ikinci olmuştum yurt dışında. Türk bayrağının dalgalandığını görmek çok güzel bir duyguydu. İnşallah, yeniden dereceler elde ederek bayrağımızı görmek nasip olur." diye konuştu.

Antrenör Mert Tunço da öğrencisinin Gençlik ve Sor Bakanlığınca açılan spor okullarından keşfedilen önemli yeteneklerden biri olduğunu söyledi.

Sporcusunun başarılarının kendilerini gururlandırdığını aktaran Tunço, "Muhammed ile birlikte çalışmak son derece keyifli. Kendisi spor okulunda kazandığımız önemli öğrencilerimizden biri. Onun elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Kendisiyle birlikte hedefimiz, teklerde ve çiftlerde ülkemize altın madalyalar kazandırmak." diye konuştu.

Tunço, haftada 6 gün antrenman yaptıklarını ve öğrencisinin antrenman kaçırmayan disiplinli bir sporcu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı gönülden tebrik ediyorum
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır
Türkiye Belediyeler Birliğinde "Sismik Güçlendirme Semineri" düzenlendi

Benzer haberler

10 yaşındaki badmintoncunun hedefi zirvede yer alarak Türk bayrağını dalgalandırmak

10 yaşındaki badmintoncunun hedefi zirvede yer alarak Türk bayrağını dalgalandırmak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet