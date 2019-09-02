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Spor

10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası başladı.

Salim Taş   | 02.09.2019
10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası başladı

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, ağır siklet olmak üzere beş kategoride yapılan müsabakalara 42 ülkeden 200 sporcu katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hatay'da spor trendinin gittikçe arttığını ve birçok alanda ilkleri yaşadığını söyledi.

Savaş, ilkini 10 yıl önce 4 ülkeyle başlattıkları Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası'na bugün 42 ülkeyi misafir etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Hatay'ın savaşın gölgesinde olmasına rağmen insanların kentte geldiklerini ifade eden Savaş, şöyle devam etti:

"İnsanlar bizim buraya güvenerek geliyorlar ve bizim ata sporumuzu bizimle paylaşıyorlar. Şu anda biz mersahda dünya, olimpiyat, Avrupa şampiyonlarını seyretme zevkini tadıyoruz. 42 ülkeden her takımda 5'e4 sporcu var. Biz Hatayımızı, kültürümüzü, sporumuzu, yemeğimizi, insanımızın kalitesini tanıtalım ama bununla birlikte aba güreşi nasıl yapılıyor, aba güreşi dünyada ilerledikçe spor anlamında ne katacak bunları paylaşmanın onurunu yaşıyoruz."

Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Eş Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ise aba güreşini Türkiye'nin her köşesine taşımayı amaçladığını belirtti.

Düzenledikleri aba güreşi müsabakalarına Avrupa ve Asya ülkelerinin bir çoğunun katıldığının altını çizen Öztek," Bugün artık aba güreşi gerçekten dünyada çok sevilen bir spor oldu." dedi.

Şampiyonada 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere beş kategoride yapılacak müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

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