Dolar
35.65
Euro
37.13
Altın
2,746.24
ETH/USDT
3,195.20
BTC/USDT
101,778.00
BIST 100
10,132.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli okçu Mete Gazoz, yeni şampiyonlukları hedefliyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Samsun'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmayı hedeflediklerini, Güney Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da yeniden dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

İlyas Gün  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Milli okçu Mete Gazoz, yeni şampiyonlukları hedefliyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Milli okçu Mete Gazoz, AA muhabirine, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından 4 yıllık yeni olimpiyat sürecinin başladığını söyledi. Olimpiyat sürecinde ilk büyük turnuvanın Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası olduğuna işaret eden milli okçu, "Avrupa Şampiyonası'nda mesafe 18 metre, olimpiyatlardaki mesafe ise 70 metre ama yarışma tecrübesi, takım tecrübesi olarak çok kıymetli bir yarışma. Bol madalyalı bir Avrupa Şampiyonası geçmesini bekliyorum." dedi.

Mete Gazoz, 2025 yılının ana hedef yarışmasının eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayarak, "Bu şampiyonaya kadar yine arada birçok turnuva olacak. O turnuvalarda toplayabileceğimiz kadar madalya toplayacağız. Dünya Şampiyonası'nda ise bir önceki şampiyonada olduğu gibi dünya şampiyonu olup ülkemize dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Gençlerin beni örnek almasından dolayı mutluyum"

Türkiye'de son yıllarda okçuluğa ilginin arttığına dikkati çeken Mete Gazoz, şunları kaydetti:

"Gençlerin beni örnek almasından dolayı mutluyum. Ben, bu işin ön tarafında gözüken insanım. Bu işin arkasında ise antrenörlerimiz, federasyonumuz yoğun çalışma yapıyor. Ben sadece bana söz hakkı verildikçe aldığımız başarıları nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Gençlerimizin de hoşuna gidiyor ve okçuluğa başlıyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey, çünkü benden sonra gelecek okçuların da başarılar elde etmesi lazım. O zaman bizim şampiyonluklarımızın bir kıymeti olacak. Gençlere tavsiyem, okçuluğu sevgi ile yapmalarıdır. Sevgiyle bu iş yapılırsa çok keyifli ve eğlenceli oluyor. Disiplinli bir şekilde antrenmanlarını yaparlarsa süreç içinde mutlaka başarılı olacaklardır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Barzani'yi kabul etti
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Doğan ailesi son yolculuğuna uğurlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alınacak sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı
MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi

Benzer haberler

KKTC'de şampiyon okçuların yetiştirilmesi hedefleniyor

KKTC'de şampiyon okçuların yetiştirilmesi hedefleniyor

Milli okçu Mete Gazoz, yeni şampiyonlukları hedefliyor

Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

16 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi dereceyi hedefliyor

16 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi dereceyi hedefliyor
Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

Okçulukta 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

Avrupa ve Balkan şampiyonu milli wushucu Hüseyin Eren'in gözü dünya şampiyonasında

Avrupa ve Balkan şampiyonu milli wushucu Hüseyin Eren'in gözü dünya şampiyonasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet