A Milli Futbol Takımı, 654. maçına ABD karşısında çıkacak

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 653 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 27'sini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
[1/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, Salih Özcan, Kenan Yıldız ve Arda Güler de katıldı.
[2/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.
[3/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[4/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. AntrenmanaMert Müldür, Arda Güler ve Mert Günok de katıldı.
[5/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[6/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[7/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür de katıldı.
[8/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın ve Mert Müldür de katıldı.
[9/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[10/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[11/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[12/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[13/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.
[14/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu da katıldı.
[15/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı.
[1/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, Salih Özcan, Kenan Yıldız ve Arda Güler de katıldı.
[2/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Can Uzun, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.
[3/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[4/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. AntrenmanaMert Müldür, Arda Güler ve Mert Günok de katıldı.
[5/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[6/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[7/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür de katıldı.
[8/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın ve Mert Müldür de katıldı.
[9/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[10/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[11/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de katıldı.
[12/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Mert Müldür ve Arda Güler de katıldı.
[13/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu da katıldı.
[14/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı. Antrenmana Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu da katıldı.
[15/15] A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Carson Sports Park'ta antrenman yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
Milliler, 653 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
ABD ile altıncı kez
A Milli Futbol Takımı, ABD ile tarihinde 6. kez karşılaşacak.
Türkiye, rakibiyle daha önce oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda iki takım da 7'şer gol attı.
İki takım tarihlerinde ilk kez 4 Eylül 1991'deki özel maçta karşı karşıya geldi. İnönü Stadı'ndaki mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmanın ardından oynan 4 maçta da 2-1'lik sonuçlar elde edildi.
İki takım, son maçını ise geçen yıl ABD'de oynadı. Özel maçı Türkiye, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.
Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı mücadele
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı sınavında Dünya Kupası'nda ABD karşısında sahaya çıkacak.
İtalyan teknik adamla 26'sı resmi, 9'u özel 35 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 44 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki maçlarının sonuçları şöyle:
Tarih
Maç
Organizasyon
Sonuç
12.10.2023
Hırvatistan-Türkiye
EURO 2024 Elemeleri
0-1
15.10.2023
Türkiye-Letonya
EURO 2024 Elemeleri
4-0
18.11.2023
Almanya-Türkiye
Özel
2-3
21.11.2023
Galler-Türkiye
EURO 2024 Elemeleri
1-1
22.03.2024
Macaristan-Türkiye
Özel
1-0
26.03.2024
Avusturya-Türkiye
Özel
6-1
04.06.2024
İtalya-Türkiye
Özel
0-0
10.06.2024
Polonya-Türkiye
Özel
2-1
18.06.2024
Türkiye-Gürcistan
EURO 2024
3-1
22.06.2024
Türkiye-Portekiz
EURO 2024
0-3
26.06.2024
Çekya-Türkiye
EURO 2024
1-2
02.07.2024
Avusturya-Türkiye
EURO 2024
1-2
06.07.2024
Hollanda-Türkiye
EURO 2024
2-1
06.09.2024
Galler-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
0-0
09.09.2024
Türkiye-İzlanda
UEFA Uluslar Ligi
3-1
11.10.2024
Türkiye-Karadağ
UEFA Uluslar Ligi
1-0
14.10.2024
İzlanda-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
2-4
16.11.2024
Türkiye-Galler
UEFA Uluslar Ligi
0-0
19.11.2024
Karadağ-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
3-1
20.03.2025
Türkiye-Macaristan
UEFA Uluslar Ligi
3-1
23.03.2025
Macaristan-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
0-3
07.06.2025
ABD-Türkiye
Özel
1-2
10.06.2025
Meksika-Türkiye
Özel
1-0
04.09.2025
Gürcistan-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-3
07.09.2025
Türkiye-İspanya
2026 Dünya Kupası Elemeleri
0-6
11.10.2025
Bulgaristan-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
1-6
14.10.2025
Türkiye-Gürcistan
2026 Dünya Kupası Elemeleri
4-1
15.11.2025
Türkiye-Bulgaristan
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-0
18.11.2025
İspanya-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-2
26.03.2026
Türkiye-Romanya
2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
1-0
31.03.2026
Kosova-Türkiye
2026 Dünya Kupası play-off finali
0-1
01.06.2026
Türkiye-Kuzey Makedonya
Özel
4-0
07.06.2026
Türkiye-Venezuela
Özel
2-1
14.06.2026
Türkiye-Avustralya
2026 Dünya Kupası
0-2
20.06.2026
Türkiye-Paraguay
2026 Dünya Kupası
0-1
A Milli Futbol Takımı, 654. maçına ABD karşısında çıkacak