Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.69
BIST 100
97,015.02
Altın
1,307.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

24. Langkawi Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Pelucchi kazandı

Malezya'da düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu'nun beşinci etabını İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Matteo Pelucchi kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 10.04.2019
24. Langkawi Bisiklet Turu'nun beşinci etabını Pelucchi kazandı

İstanbul

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, beşinci etap yarışıyla devam etti.

Başkent Kuala Lumpur'dan başlayan ve 22 takımdan 130'un üzerinde sporcunun katıldığı turun beşinci gününde, 200,1 kilometrelik Tanjung Malim-Taiping etabı geçildi.

Turun bu etabını, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Matteo Pelucchi kazandı. İkinciliği Avustralya temsilcisi St George Kıta Bisiklet Takımı'nın Avustralyalı sporcusu Blake Quick elde etti. Yarışta üçüncülüğü Kanada'nın Floyd's Pro Bisiklet Takımı'nın ABD'li sporcusu Travis McCabe aldı.

Beşinci etap sonunda ev sahibi ülkenin Sapura takımından Avustralyalı Benjamin Dyball, genel klasman liderliğini sürdürdü. Dyball, klasman liderinin giydiği sarı mayoyu altıncı etapta da taşıyacak.

Toplam 2 milyon dolar ödülün dağıtılacağı organizasyon, yarın 127 kilometrelik Bagan-Alor Setar etabıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Turu'nda 'nostalji' zamanı

Cumhurbaşkanlığı Turu'nda 'nostalji' zamanı

24. Langkawi Bisiklet Turu'nun dördüncü etabını Dyball kazandı

İslami turizmde Endonezya ve Malezya ilk sırada

24. Langkawi Bisiklet Turunda 3. etabın galibi ABD'li McCabe

24. Langkawi Bisiklet Turunda 3. etabın galibi ABD'li McCabe
Langkawi Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Saleh

Langkawi Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Saleh
Langkawi Bisiklet Turu Kuala Lumpur'dan start aldı

Langkawi Bisiklet Turu Kuala Lumpur'dan start aldı