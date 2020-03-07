Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunanistan sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor

Yunanistan, ülkesine giriş yapan sığınmacıları yaralayıp Türkiye'ye geri dönmeye zorluyor.

Salih Baran   | 07.03.2020
Yunanistan sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce sığınmacı, nehir ve kara sınırını kullanıp Yunanistan'a geçiyor. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı sığınmacılar Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor. Edirne'deki hastanelerde tedavileri süren yaralı sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.

Sınırı geçen sığınmacılardan Afgan Alaeddin Nizami (26), AA muhabirine, Yunanistan'a girdikten sonra askerler tarafından bacağından vurularak yaralandığını anlattı.

Türk askerinin kendisine şefkat gösterip hastaneye yetiştirdiğini anlatan belirten Nizami, "Yunanistan askeri beni 4 metre uzaktan vurdu. Yine bize Türkiye sahip çıktı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Yunan askerinin ateşine maruz kalan Bangladeş uyruklu Muhammed Samim (25) ve Pakistan uyruklu Zişan Uman da sınırı geçmelerine rağmen Yunan askerleri tarafından yaralanarak Türkiye'ye geri gönderildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Süt de son günlerde sınırda meydana gelen ateşli silahla yaralanma vakalarının arttığını, çok sayıda hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı

Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı

Yunanistan sığınmacıların umuduna 'ateş' ediyor

Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor

Yunanistan sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor

Yunanistan sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor
Finlandiya İçişleri Bakanı: Yunanistan yanlış yapıyor, iltica başvuruları kabul edilmeli

Finlandiya İçişleri Bakanı: Yunanistan yanlış yapıyor, iltica başvuruları kabul edilmeli
İçişleri Bakanı Soylu: Maskeler düştü, sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu

İçişleri Bakanı Soylu: Maskeler düştü, sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu