Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti

Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Salih Baran   | 07.03.2020
Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Edirne

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılar, Yunanistan sınır birliklerinin yoğun şekilde biber ve göz yaşartıcı gaz bombası atması nedeniyle zor durumda kaldı. Sığınmacıların kimisi, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçirdi. Nefes alamayan bebekler, annelerinin çığlıkları arasında sahra çadırına yetiştirildi.

Sahra çadırına da dolan gaz nedeniyle güçlükle müdahalede bulunan sağlık çalışanları, çok sayıda sığınmacıyı tedavi etti.

Yunanistan sınır güçleri, aralıklarla gaz saldırısı düzenleyerek sığınmacıları sınır hattından uzaklaştırmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Almanya’da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için yürüdü

Almanya’da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için yürüdü

Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti

Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı

Yunanistan sığınmacıların umuduna 'ateş' ediyor

Yunanistan sığınmacıların umuduna 'ateş' ediyor
Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor

Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor

Yunanistan sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor

Yunanistan sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor