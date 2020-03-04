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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor

Meriç Nehri'ni botla geçen sığınmacılar Yunanistan'a ayak basıyor.

Salih Baran   | 04.03.2020
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor.

Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor.

Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını 135 bin 844 olarak açıkladı.

Yunanistan askeri sınırına gelen sığınmacılara gerçek mermi sıkıyor

Uluslararası sözleşmeleri hiçe sayan Yunanistan, sınırında bekleyen sığınmacıları engellemek için zaman zaman gerçek mermilerle ateş ediyor.

Öğle saatlerinde Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 sığınmacı ölmüş 5 sığınmacı ise yaralanmıştı.

Kaydedilen görüntülere rağmen Yunanistan'dan yalanlama

Yaşanan sıcak anlar AA muhabirince kaydedilmişti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında ölen sığınmacıyla ilgili Yunan askerine öldürüldüğü iddialarını kabul etmediklerini açıkladı.

Sözcü Petsas, iki gün önce Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu Suriyeli sığınmacı Ahmet Ebu Emad'ın (22) ölümüyle ilgili iddiaları da reddetmişti.

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