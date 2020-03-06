Sahil Güvenlik Komutanlığı: 97 sığınmacı kurtarıldı

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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan tarafından botları patlatılan 97 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içindeki 97 sığınmacının kurtarıldığı bildirildi.

Aybüke İnal   | 06.03.2020
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan tarafından botları patlatılan 97 sığınmacı kurtarıldı

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun takibiyle, deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle kaçak göçmenlerin Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmediği belirtildi.

Tüm Türkiye'de, ülkeden ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibinin uygulandığı hatırlatılan paylaşımda, bu yaklaşımın hayati tehlike taşıdığı için deniz geçişlerini kapsamadığı ifade edildi.

Paylaşımda, Sahil Güvenlik birimlerinin denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimlerinin ise karadan denize çıkışları engellemek için gayret sarf ettiğine dikkati çekilerek, "Kaçak göçmenler, Yunan karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan sığınmacılara karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen dün Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içindeki 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, aralıksız şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda 3 bin 425 kaçak göçmen, 2020'nin başından bugüne kadar 49 olayda 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır."


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