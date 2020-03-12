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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Muğla'da Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı.

Ali Ballı   | 12.03.2020
Muğla'da Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi.

Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, 8 Afganistan uyruklu sığınmacı güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

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