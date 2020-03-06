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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

İçişleri Bakanı Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.03.2020
İçişleri Bakanı Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan sığınmacıların sayısına ilişkin, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175." bilgisini paylaştı.

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