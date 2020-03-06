İçişleri Bakanı Soylu Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi.
Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 6, 2020
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan sığınmacıların sayısına ilişkin, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175." bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.