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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Göç İdaresinden Yunanistan'ın ihlallerini belgeleyen paylaşım

İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yunanistan'ın mültecilere yönelik uygulamalarının uluslararası hukuka uymadığı maddeler halinde ortaya konuldu.

Cankut Taşdan   | 05.03.2020
Göç İdaresinden Yunanistan'ın ihlallerini belgeleyen paylaşım Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan bilgilendirme grafiklerinde, Yunanistan'ın sınırda mültecilere yönelik şiddet içeren uygulamalarının uluslararası hukuk bakımından değerlendirildiğinde insanlık dışı olduğu vurgulanarak, "İnsalıkla beraber Avrupa değerleri ve uluslararası hukuk da ayaklar altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı silah, gaz ve göz yaşartıcı bomba kullanması, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kişilere zor kullanılarak şiddet uygulanması, illegal giriş yapanları tutuklaması, kıyafet, para ve değerli eşyalarına hukuka aykırı şekilde el konulması gibi uygulamaların uluslararası hukuk ve insan haklarına yönelik antlaşma ve sözleşmelerin ilgili maddelerine aykırı olduğu kaydedildi.

Paylaşımda ilgili antlaşma ve sözleşmelerin maddeleri ile Yunanistan'ın uygulamaları tek tek karşılaştırılarak, bu uygulamalar sonucu Avrupa değerleri ve uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı vurgulandı.

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