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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Edirne'de sığınmacıların arasında saklanan PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı

Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan terör örgütü PKK şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

Hakan Mehmet Şahin   | 11.03.2020
Edirne'de sığınmacıların arasında saklanan PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı

Edirne

Güvenlik güçleri, yaptıkları istihbarı çalışma ve teknik takip sonucu sığınmacıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi. 

Operasyonda sığınmacı gibi hareket eden, Türkçe bilmelerine rağmen bilmiyormuş gibi davranan, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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