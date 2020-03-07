Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenliğinin geri itmesi sonucu denizde mahsur kalan 55 sığınmacı Didim açıklarında kurtarıldı.
Aydın
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı.
Yunanistan'a geçmek üzere Didim'den lastik botla denize açılan 55 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenliğinin geri itmesi sonucu denizde mahsur kaldı.
Yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 sığınmacı, karaya çıkarıldı. Sığınmacılara battaniye ve gıda yardımı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.