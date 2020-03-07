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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenliğinin geri itmesi sonucu denizde mahsur kalan 55 sığınmacı Didim açıklarında kurtarıldı.

Mehmet Çalık   | 07.03.2020
Didim açıklarında yardım isteyen sığınmacılar kurtarıldı

Aydın

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yardım çağrısı yapan sığınmacılar kurtarıldı.

Yunanistan'a geçmek üzere Didim'den lastik botla denize açılan 55 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenliğinin geri itmesi sonucu denizde mahsur kaldı.

Yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 27'si çocuk, 10'u kadın toplam 55 sığınmacı, karaya çıkarıldı. Sığınmacılara battaniye ve gıda yardımı yapıldı.

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